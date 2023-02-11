Adana Demirsporlu David Akintola: Türkiye'den ayrılmayacağım!

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un Nijeryalı futbolcusu David Akintola, depreme rağmen Türkiye'de kalacağını ifade etti. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 11.02.2023- 11:14