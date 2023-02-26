Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü hafta erteleme maçında HangiKredi Ümraniyespor, sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:



2'nci dakikada Geraldo'nun sağ kanattan ceza sahasına pasında Umut Nayir topla buluştu. BU oyuncunun vuruşunda kaleci Ertaç topu kornere çeldi.



27'nci dakikada Belhanda topu ceza sahası çizgisindeki Emre Akbaba'ya aktardı. Emre Akbaba'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Orkun'da kaldı.



40'ıncı dakikada Geraldo ceza sahası içindeki Sackey'i topla buluşturdu. Sackey'in vuruşunda kaleci Ertaç topu çizgiden çıkardı. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Onur Atasayar'ın vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekerek kornere çıktı.



43'üncü dakikada Sackey'in pasında topla buluşan Oğuz Gürbulak'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.



İlk yarı 0-0 sona erdi.



56'ncı dakikada Geraldo pasını ters kanattaki Sekidika'ya aktardı. Sekidika'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'tan oyun alanına geri döndü.



78'inci dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası içine yaptığı ortada Ndiaye'nin vuruşunda kaleci Orkun'dan seken meşin yuvarlak direğe çarparak kornere gitti.



79'uncu dakikada Belhanda'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Orkun topu yumrukladı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Rodrigues'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top Akintola'da kaldı. Akintola'nın vuruşunda kaleci Orkun'dan dönen meşin yuvarlağı ceza sahası içerisinde Badou Ndiaye tamamladı: 0-1.



90'ıncı dakikada Mrsic'in sağ kanattan içeriye çevirdiği topa Kayode iyi bir dokunuş yaptı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.



Mücadele 1-1 sona erdi.

STAT: Ümraniye Şehir



HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Aleks Taşçıoğlu



ÜMRANİYESPOR: Orkun Özdemir - Mustafa Eser (Dk. 83 Fatih Yiğit Şanlıtürk), Glumac, Epureanu, Onur Atasayar, Oğuz Gürbulak (Dk. 83 Onur Ayık), Sackey (Dk. 87 Mrsic), Valentin, Geraldo (Dk. 77 Bettaieb), Sekidika (Dk 83. Kayode), Umut Nayir



ADANA DEMİRSPOR: Ertaç Özbir - Svensson, Mert Çetin (Dk. 45 Manev), Semih Güler, Rodrigues, Badou Ndiaye, Stambouli (Dk. 64 Akintola), Yusuf Sarı (Dk. 84 Yusuf Erdoğan), Onyekuru (Dk. 64 Cherif Ndiaye), Emre Akbaba (Dk. 84 Gökhan İnler), Belhanda



GOLLER: Dk. 90 Kayode (Ümraniyespor), Dk. 79 Badou Ndiaye (Adana Demirspor)