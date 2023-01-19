Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, flaş bir transfere imza attı. Mavi şimşekler, Mert Çetin'i satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladı.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, flaş bir transfere imza attı. Mavi şimşekler, Mert Çetin'i satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladı.

Transferin açıklanmasının ardından Mert Çetin, "Burayı tercih etmemdeki sebeplerden biri Avrupa'da kendini göstermek isteyen, hedefleri olan bir kulüp. Ayrıca Montella hocam ile iyi anlaşacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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