Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, flaş bir transfere imza attı. Mavi şimşekler, Mert Çetin'i satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladı.
Transferin açıklanmasının ardından Mert Çetin, "Burayı tercih etmemdeki sebeplerden biri Avrupa'da kendini göstermek isteyen, hedefleri olan bir kulüp. Ayrıca Montella hocam ile iyi anlaşacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
İŞTE O AÇIKLAMA
✍️ Takımımız, Hellas Verona takımından, Milli Futbolcu Yıldırım Mert Çetin ile sezon sonuna kadar kiralık, satın alma opsiyonlu sözleşme imzalamıştır. pic.twitter.com/GNpdyFclMO— Adana Demirspor (@AdsKulubu) January 19, 2023