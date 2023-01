Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Samet Akaydın'a veda!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Fenerbahçe'ye transfer olan defans oyuncusu Samet Akaydın için veda mesajı yayınladı. Yapılan paylaşımda, "Yaşanılan, yaşatılan her an iz bırakır. Bize bıraktığın her güzel anı, emek ve mücadele için teşekkürler. Yolun açık olsun." denildi.

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 12.01.2023- 10:41 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023- 10:43