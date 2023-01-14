Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Adana Demirspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 3-1'lik skorla yendi. Karşılaşma sonrası Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montellla açıklamalarda bulundu.

"RUHLARINI SAHAYA YANSITTILAR"



Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise 3 puan aldıkları için çok mutlu olduklarını kaydederek, "Bu maçı takımımızdaki adamlar sayesinde kazandık. Çok zor bir maçtı. Eksiklerimiz vardı. Sattığımız bir futbolcu oldu. Bu kadar eksiğin olduğu bir maçta ruhlarını sahaya yansıtarak kazandılar. Galibiyeti aldılar. Onları canı gönülden tebrik ediyorum. İlk yarı daha az riskle oynadık. İkinci yarı rakibin gol beklentisi 3 katına çıktı. Bizim ilk yarı gol beklentimiz 0.60 iken bu sayı ikinci yarıda 0.31'di. Bu da futbolun sadece matematiksel bir oyun olmadığını gösterdi. Takımın sahaya yansıttığı ruh, inanılmaz fayda sağladı" diye konuştu.