Zirve takipçilerinden Adana Demirspor, hücum hattına yine dünyaca ünlü bir forveti getirmeye hazırlanıyor.
Adana Demirspor başkanı Murat Sancak'tan Hulk itirafı!
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor transferde düğmeye bastı. Başkan Murat Sancak adı bir süredir Adana Demirspor ile anılan Hulk hakkında konuştu. İşte son detaylar...
Başkan Murat Sancak, bir süredir gündemlerinde yer alan Hulk'la ilgili son gelişmeleri aktarıp transfer dönemi öncesinde müjde verdi.
Başkan Sancak, "Hulk'la görüşmeler yapıldı, yapılmadı değil.