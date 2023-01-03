Transferde mutlu son! Hulk Süper Lig'e geliyor

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, flaş bir yıldızı kadrosuna katıyor. Daha önce yaptığı transferlerle adından söz ettiren Akdeniz temsilcisi, ocak ayında da bombayı patlatıyor. Mavi Şimşekler, Brezilyalı golcü Hulk ile her konuda anlaşma sağladı. İşte transferin detayları...

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 03.01.2023- 13:03