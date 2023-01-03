Ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala Süper Lig ekiplerinde transfer çalışmaları hızlandı.
Transferde mutlu son! Hulk Süper Lig'e geliyor
Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, flaş bir yıldızı kadrosuna katıyor. Daha önce yaptığı transferlerle adından söz ettiren Akdeniz temsilcisi, ocak ayında da bombayı patlatıyor. Mavi Şimşekler, Brezilyalı golcü Hulk ile her konuda anlaşma sağladı. İşte transferin detayları...
Başta dört büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yapacağı takviyeler merak konusu oldu.
Kulüpler çalışmalarına devam ederken ligin yükselen takımlarından Adana Demirspor, çok konuşulacak bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.