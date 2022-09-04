Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, Yaşasın Hafta Sonu programında Deniz Satar'a samimi açıklamalarda bulundu.

Başkan Sancak, teknik direktör Montella'nın Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Michy Batshuayi'yi istediğini fakat kulübü Chelsea'nin 6 milyon Euro'dan kapıyı açtığını dile getirdi.

İşte o sözler:

Montella, Batshuayi'yi istemişti. O zaman bizden 6 milyon Euro istediler. Fenerbahçe çok iyi bir transfer başarısı sağladı, 3 milyon Euro'ya almışlarsa tebrik etmek lazım. Galatasaray da bugün açıklayacak herhalde Icardi'yi almış çok özel oyuncular bunlar.