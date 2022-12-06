TRANSFER HABERLERİ - Burak Yılmaz sürprizi! Süper Lig'e mi dönüyor?

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor formalarını terleten Burak Yılmaz ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig ekibinin, Fortuna Sittard forması giyen tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak istediği ve girişimlere başladığı öne sürüldü. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 06.12.2022- 11:30