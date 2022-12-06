Süper Lig'de daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Antalyaspor'da forma giyen golcü futbolcu Burak Yılmaz son olarak Fransız ekibi Lille'den ayrılıp Fortuna Sittard'a transfer olmuştu.
TRANSFER HABERLERİ - Burak Yılmaz sürprizi! Süper Lig'e mi dönüyor?
Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor formalarını terleten Burak Yılmaz ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig ekibinin, Fortuna Sittard forması giyen tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak istediği ve girişimlere başladığı öne sürüldü. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
Fransız ekibi Lille'de Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik'le birlikte gösterdikleri müthiş performansla PSG gibi bir dünya devinin önünde ligi bitirip şampiyon tamamladılar.
Şampiyonluk sezonu sonrasında teknik direktör Galtier'le yollarını ayıran Lille'de düşüş başladı. Bu sezon ligde istenilen performansı gösteremeyen Lille'de ayrılıklar yaşanmaya başladı.