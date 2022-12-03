En beğendiğiniz hocalar kimler? Onların özelliklerini alır mısınız?



"Her teknik adamın farklı bir futbol görüşü var ve onu sahaya nasıl yansıttığı önemli. Bazen başarılı bir hoca başka bir takıma gittiğinde aynı başarı gelmiyor. Çünkü futbolun gerçekleri de işin içine giriyor. O yüzden birini kopyalayamazsınız. Kendi düşüncelerinizi ve fikirlerinizi yansıtabildiğinizde başarılı olabilirsiniz. Ben yıllardan beri Spalletti ismini söylerim. Son zamanlarda artık herkes 'Spalletti' diyor. Klopp'u da Pep Guardiola'yı da severim."