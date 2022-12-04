Adana Demirspor - Maccabi Tel Aviv maçı saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Adana Demirspor - Maccabi Tel Aviv maçı saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası arasında kulüplerin hazırlık süreçleri sürüyor. Adana Demirspor ile Maccabi Tel Aviv kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Adana Demirspor - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 04.12.2022- 13:00 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022- 13:00