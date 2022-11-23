Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Hulk cevabı!

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak adı bir süredir takımıyla anılan Hulk için sosyal medyadan ilginç bir cevap verdi. Sancak, bir Adana Demirspor taraftarının "Başkanım Hulk geliyor mu?" sorusuna, "L" cevabı verdi. Murat Sancak'ın bu yanıtının ne anlama geldiği sosyal medyada tartışılırken, büyük bir merak uyandırdı.

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 23.11.2022- 12:32