Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Hulk cevabı!
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak adı bir süredir takımıyla anılan Hulk için sosyal medyadan ilginç bir cevap verdi. Sancak, bir Adana Demirspor taraftarının "Başkanım Hulk geliyor mu?" sorusuna, "L" cevabı verdi. Murat Sancak'ın bu yanıtının ne anlama geldiği sosyal medyada tartışılırken, büyük bir merak uyandırdı.
Adana Demirspor Haberleri
Yayın Tarihi: 23.11.2022- 12:32
Rus forvet Dzyuba'yla yollarını ayıran mavişimşeklerde Galatasaraylı Gomis'in yanı sıra yine Galatasaraylı eski sağ bek Mariano'nun isimleri ortaya atıldı.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 37 yaşındaki Fransız golcü Gomis ve A.Mineiro'da oynayan 36 yaşındaki Brezilyalı Mariano'yla ilgili haberlere sosyal medyada, "Yalandan kim ölmüş!" cevabını verdi.
GÖZLER BAŞKAN SANCAK'TA
Sabah'ın haberine göre başkan Murat Sancak, adı Adana Demirspor'la anılan, Brezilya'da Atletico Mineiro'da ter döken ve sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan 36 yaşındaki Hulk için ise sürpriz bir paylaşımda bulundu.
Sancak, bir Adana Demirspor taraftarının "Başkanım Hulk geliyor mu?" sorusuna, "L" cevabı verdi. Murat Sancak'ın bu yanıtının ne anlama geldiği sosyal medyada tartışılırken, büyük bir merak uyandırdı.
Murat Sancak geçtiğimiz aylarda, "Balotelli takımdan erken gitseydi, listemizde Suarez, Cavani, Pato ve Hulk vardı. Bunlarla görüşecektik ama Mario bizi oyaladı kimseyle görüşemedik" ifadelerini kullanmıştı.