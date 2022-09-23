Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında karşılaşacakları Galatsaray maçını değerlendirdi. Sancak, "Maça hazırız ve taraftarımızın desteği ile sahadan mutlu bir şekilde ayrılmak istiyoruz. Güzel bir maç olacak çünkü biz hem güçlüyüz hem de Fenerbahçe'den sonra en çok gol atan takımız." dedi.

Süper Lig'de geride kalan 7 haftada Adana Demirspor 5 galibiyet 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Mavi Şimşek, 16 puan ve averajla zirvede yer alıyor. Aynı istatistiğe sahip olan Galatasaray ise averajla ikinci sırada bulunuyor. 1 Ekim'de Adana Demirspor, Cimbom'u ağırlayacak. Şehirde müthiş bir kenetlenme var. Başkan Sancak, konu ile ilgili Fotomaç'a şunları söyledi: Galatasaray'da yıldızlar var. Bizde de yıldızlar var. Kazanmak için sahaya çıkacağız ve inşallah da galip geleceğiz. Maça hazırız ve taraftarımızın desteği ile sahadan mutlu bir şekilde ayrılmak istiyoruz. Güzel bir maç olacak çünkü biz hem güçlüyüz hem de Fenerbahçe'den sonra en çok gol atan takımız.



"ADAM GİBİ OYNAYACAKLAR"

Başkan Sancak, takımda yer alan eski G.Saraylılar Belhanda, Onyekuru, Emre Akbaba ile ilgili yapılan spekülasyonlar için şunları söyledi: Çocuklar adam gibi çıkıp oynayacaklar. Onurları ve namusları ile mücadele edecekler. Kimsenin şüphesi olmasın. Bu dedikoduların nedeni Fenerbahçe ile oynanan maçta yaşananlar. Orada etki-tepki oldu. İnsanoğlu duyugusaldır. Tribünlerden tepki olunca futbolcular da tepki gösterdi. Ama uyarıldılar. Bir sonraki Fenerbahçe maçında böyle bir şeyin yaşanması söz konusu olmaz. Tabii Fenerbahçe taraftarının da bu konuyu unutması gerek.



"HAKEMLER ADİL OLMALI"

"Fenerbahçe ve Hatayspor maçlarında hakem tartışmaları yaşandı. Bu yaşanmayacak anlamı taşımıyor. Daha sonraki maçlarda da yaşanacak. Burada önemli olan art niyetin olmaması. Bizim isteğimiz tek şey adalet. Hakemler büyük takımların haklarını korumasın. Adil kararlar versinler. Biz bir ayrımcılık istemiyonuz. Herkes için adalet talep ediyoruz. Gördüklerini çalsınlar"



"HAKEM SAYILARI AZ"

"Hakem sayısı, takımların bir buçuk katı olması gerekiyor. Yani 27 hakem olması lazım, bizde 23 hakem var. Eksiğimiz var. Bir de hakemlerin sakatlanma olayı da var. Sakatlandığı zaman federasyon ve MHK zorlanıyor."

"ÖNCE KIZIYORUM SONRA HELALLEŞİYORUM"

Başkan Sancak, hakem hatalarına gösterdiği tepkiler için şunları söyledi: İnsanız, robot değiliz. İnsan olmanın gereği duygusalız da. Tepkilerimizi gösterebiliyoruz. Bazen canımız hakikaten çok canıyor. Tabii 5-10 dakika sonra sinirimiz geçiyor, gidip hakemlerle helalleşiyoruz.