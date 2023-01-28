Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta karşılaşmasında Sivasspor sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Zorlu mücadele kazanan taraf 2-1'lik skorla Mavi Şimşekler oldu. Konuk takımın gollerini Emre Akbaba ve David Akintola kaydetti. Sivasspor'un tek sayısı ise Isaac Cofie'den geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Sivasspor, Yeni Malatya Stadı'nda konuk ettiği Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.



5'inci dakikada Ali Şaşal'ın uzun pasıyla sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Yatabare taç çizgisi önünden ortaya doğru taşıdığı topu Charisis'e gönderdi. Charisis, ceza yayının solundan yakın köşeye doğru sert vurdu, yerden giden topu kaleci Ertaç kornere çeldi.



6'ncı dakikada Semih'in orta alanda sağ kanada uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Svensson, çaprazdan içeri sokuldu. Son çizgiye inmeden ortaya çevirmek istediği top savunmadan sekip tekrar Svensson'a çarptı, top auta gitti.



9'uncu dakikada orta alanda kaptığı top sonrası sol kanattan hızla atağa çıkan Charisis'ten pası alan Gradel, çaprazdan içeri sokuldu ve kale alanına inerken yakın köşeye yerden vurdu. Kaleci Ertaç üzerine doğru gelen topu iki hamlede kontrol etti.



16'ncı dakikada Belhanda'nın orta alanda sol kanada derinlemesine pasıyla savunma arkasına sarkan Onyekuru, ceza sahası çaprazından sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Uzak direğe doğru yerden giden topu Ali Şaşal kontrol etti.



41'inci dakikada orta alanda topla buluşan Ndiaye, sol kanttan içeriye doğru hareketlendi ve kendisini durdurmaya çalışan Keita'yı geçerek pasını verdi. Emre Akbaba, penaltı noktasının sağından yakın direğin dibine doğru vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 0-1.



47'nci dakikada Alaaddin'den pası alan Yatabare penaltı noktası üzerinden vuruşunu yaptı, son anda araya giren Mert Çetin topu kornere gönderdi.



56'ncı dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan Belhanda'yla kullandığı kornerde arka direkteki Ndiaye'nin kafayla içeri çevirdiği topu kale alanı içindeki Akintola yakın mesafeden yine kafayla tamamladı: 0-2.



60'ıncı dakikada Erdoğan'ın penaltı noktasına doğru yerden çevirdiği topa Cofie gelişine vurdu, top uzak direğin dibinden auta çıktı.



63'üncü dakikada Max Gradel'in sol kanattan kullandığı kornerde kale alanı önünde iyi yükselen Cofie kafa vuruşunu yaptı, yerden seken topu uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-2.



68'inci dakikada Gradel ceza yayı solundan sağ ayağıyla kaleyi denedi, top uzak direğin yanından auta çıktı.



Karşılaşmanın kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç Adana Demirspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.