Adana Demirspor Galatasaray’a karşı kapalı gişe oynayacak!
Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor’un Galatasaray ile oynayacağı maç için satışa çıkan 31 bin 452 biletin hepsi satıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Adana Demirspor Haberleri
Yayın Tarihi: 20.09.2022- 15:43
Adana Demirspor ligin 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de Galatasaray'ı evinde konuk edecek.
Dün akşam 19.40'da 80 TL ile 350 TL arasında fiyatlara satışa çıkan 31 bin 452 bilet, yaklaşık 1 saat içerisinde tükendi.
Böylelikle Adana Demirspor, Galatasaray'a karşı kapalı gişe oynayacak.