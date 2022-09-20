Adana Demirspor Galatasaray’a karşı kapalı gişe oynayacak!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor’un Galatasaray ile oynayacağı maç için satışa çıkan 31 bin 452 biletin hepsi satıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 20.09.2022- 15:43