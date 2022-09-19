Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, kulübün sosyal medya hesabına konuştu. Sancak, Mavi Şimşekler'in eski golcüsü Mario Balotelli hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Murat Sancak: Mario Balotelli'ye 100 milyon euro versek...
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, kulübün sosyal medya hesabına önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Sancak, eski yıldızı Mario Balotelli'nin ayrılışı hakkında konuştu. İşte Murat Sancak'un sözleri...
İşte Murat Sancak'ın sözleri:
Hayırlı oldu, iyi de oldu. Sezon biter bitmez gitmek istiyorum diyordu. Biz de arada bir deliliği olur diye öyle varsaydık. Ama sonra İtalya kampında dönmek istemiyorum deyince, ben de "Artık dönme, git, hatta kulüp bulamazsan bonservis bedeli sen öde" dedim.
Ama Balotelli'nin hakkını yememek lazım, hem Türkiye'nin, hem Adana'nın, hem de Adana Demirspor'un iyi PR'ını yaptı. Biz 100 milyon euro para harcasaydık bile Balotelli'nin bize kattığını başaramazdık. Çok özel bir oyuncuydu, çok da iyi faydalandık.