İşte Murat Sancak'ın sözleri:

Hayırlı oldu, iyi de oldu. Sezon biter bitmez gitmek istiyorum diyordu. Biz de arada bir deliliği olur diye öyle varsaydık. Ama sonra İtalya kampında dönmek istemiyorum deyince, ben de "Artık dönme, git, hatta kulüp bulamazsan bonservis bedeli sen öde" dedim.