Mario Balotelli'nin takımdan geç ayrıldığını belirten Sancak, "Mario Balotelli takımdan erken gitseydi, listemizde Luis Suarez, Cavani, Pato ve Hulk gibi bazı oyuncular vardı. Bunlarla görüşmeler yapacaktık ama Mario bizi o kadar oyaladı ki kimseyle görüşemedik. Gitmesi bir şey kaybettirmedi, Dzyuba ve Gulbrandsen geldi onun yerine. Kadromuz iyi, Trabzonspor maçında da forvetsiz oynadık." diye konuştu.