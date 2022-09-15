Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, açıklamalarda bulundu.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan transfer sözleri! Luis Suarez, Cavani, Pato ve Hulk...
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sancak, Luis Suarez, Cavani, Pato ve Hulk konusunda transfer itirafında bulundu. İşte o sözler...
Sancak, beraberinde basın sözcüsü ve yönetim kurulu üyesi Savaş Çokduygulu ve sportif direktör Gökhan Göktürk ile kentteki bir otelde basın mensuplarıyla buluşmasının ardından yaptığı açıklamada, ligin 6. haftasında pazartesi günü sahalarında oynadıkları ve 3-2 kazandıkları Trabzonspor maçının seyir keyfi açısından güzel olduğunu ifade etti.
Mario Balotelli'nin takımdan geç ayrıldığını belirten Sancak, "Mario Balotelli takımdan erken gitseydi, listemizde Luis Suarez, Cavani, Pato ve Hulk gibi bazı oyuncular vardı. Bunlarla görüşmeler yapacaktık ama Mario bizi o kadar oyaladı ki kimseyle görüşemedik. Gitmesi bir şey kaybettirmedi, Dzyuba ve Gulbrandsen geldi onun yerine. Kadromuz iyi, Trabzonspor maçında da forvetsiz oynadık." diye konuştu.