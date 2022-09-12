Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Sancak, "Hep övündüğüm ve teşekkür ettiğim bir taraftarlarımız var. Güzel bir akşamdı, güzel bir geceydi. Pazartesi akşamı futbolseverlere güzel bir maç izlettirdik" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Sancak, "Hep övündüğüm ve teşekkür ettiğim bir taraftarlarımız var. Güzel bir akşamdı, güzel bir geceydi. Pazartesi akşamı futbolseverlere güzel bir maç izlettirdik" ifadelerini kullandı.

İşte o sözler...

"Son zamanların en güzel maçlardan bir tanesini seyrettik. Çok zevk verdi ama biz hakkettik. Kendi futbolcularımı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Alınlarından öpüyorum. İnşallah devamını getiririz. Trabzon büyük camia zaten geçen yılın şampiyonu. Allah onların da yolunu açık etsin. İnşallah bundan sonra böyle güzel maçlar çıkarırız.

Hep övündüğüm ve teşekkür ettiğim bir taraftarlarımız var. Güzel bir akşamdı, güzel bir geceydi. Pazartesi akşamı futbolseverlere güzel bir maç izlettirdik."