Spor Toto Süper Lig'de bu sezon üst sıralarda yer alan Adana Demirspor, ara transfer döneminde flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Devre arasında dünyaca ünlü bir forvet almak isteyen Mavi Şimşekler, Hulk’un peşine düştü. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Adana Demirspor, ara transfer döneminde yine tüm dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Fanatik'in haberine göre, devre arasında dünyaca ünlü bir forvet almak isteyen Güney ekibi, Hulk'un peşine düştü.

Lacivert-Mavililer'de sezon başlarken Mario Balotelli'nin ayrılmasının ardından Dzyuba kadroya katılmıştı. Yıldız forvetten beklediği verimi alamayan Şimşekler, geçtiğimiz günlerde sözleşmeyi feshetti.

Başkan Murat Sancak'ın daha önce, "Balotelli erken ayrılsaydı Suarez, Pato, Hulk gibi isimlere yönelecektik" açıklaması hafızalarda yerini korurken yönetimin şimdiden Hulk transferi için devreye girdiği ifade edildi.

Brezilya'da Atletico Mineiro forması giyen ve sözleşmesi devam ediyor olmasına karşın ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Hulk'a resmi teklifin yapılacağı bildirildi.

Adana Demirspor'un uzun yıllar süren Süper Lig hasretine son veren, dünyaca ünlü yıldızları tek tek şehre indirip takımı kalıcı hale getiren Murat Sancak'ın kadroyu güçlendirmek ve çıtayı yükseltmek adına yine elinden geleni yapacağı gelen haberler arasında.

Kariyerinde Porto ve Zenit gibi kulüplerde forma giyen ve 687 maçta 369 gol, 197 asist katkısı bulunan Hulk, şu andaki takımı Atletico Minerio ise 114 maçta 65 gol atıp 18 asist yaptı.