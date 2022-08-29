Adana Demirsporlu Mario Balotelli için flaş iddia! "İtalya'ya dönmek istiyor ama..."

Yaz transfer döneminde ayrılacağına dair sürekli iddialar çıkan Adana Demirspor'dan Mario Balotelli için flaş bir iddia ortaya atıldı. Son olarak Ümraniyespor maçı sonrası teknik direktör Vincenzo Montella ile tartışan 32 yaşındaki forvetin, İtalya'ya dönmek istediği ve İsviçre temsilcisi Sion'dan 3 yıllık sözleşme teklifi aldığı belirtildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Geçen yaz transfer döneminde Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a imza atan Mario Balotelli, bu transfer döneminde de adı sıkça başka kulüpler ile anıldı.

Takımdan ayrılmak isteyen Balotelli, son olarak Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Ümraniyespor maçı sonrasında teknik direktör Vincenzo Montella ile tartışma yaşadı.

Mavi Şimşekler'in başkanı Murat Sancak, yıldız forvetin transferi ve Montella-Balotelli gerilimi hakkında olayla ilgili, "Bütün Türkiye'nin izlediği bir maçta bunu yapmaya hakkı olmadığını Montella'ya söyledik. Balotelli'nin buradan gitme arzusu, stresi var. Kim almak istiyorsa 4 milyonu getirip götürebilir biz kimseyi zorla tutamayız. Parayı veren düdüğü çalar." ifadelerini kullandı.

Geleceği merak konusu olan İtalyan santrfor için flaş bir iddia ortaya atıldı.

"İTALYA'YA DÖNMEYİ HAYAL EDİYOR"

İtalyan gazetesci Nicolo Schira; Mario Balotelli'nin İtalya'ya dönmek istediğini ifade etti. Haberde ayrıca Sion'un 32 yaşındaki forvet için 3 yıllık sözleşme önerdiğini belirtti.