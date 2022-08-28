Murat Sancak'tan A Spor'a Mario Balotelli açıklaması! "Gitme arzusu var"

Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Adana ekibi maçı 1-0 kazanmayı başarmıştı. Maçın sonunda ev sahibinde teknik direktör Motella ile yıldız oyuncu Mario Balotelli arasında tartışma çıkmıştı. Başkan Murat Sancak, A Spor canlı yayınına bağanarak olay hakkında konuştu. Sancak, "Balotelli'nin buradan gitme arzusu, stresi var. Kim almak istiyorsa 4 milyonu getirip götürebilir biz kimseyi zorla tutamayız. Parayı veren düdüğü çalar." dedi.

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 29.08.2022- 00:40 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022- 01:04