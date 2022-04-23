Adana Demirspor Trabzonspor maçı sonrası Murat Sancak'tan hakem sitemi!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sancak, "Statta olsaydım 3 tane TV kırmıştım, maalesef cezalı olduğum için kıramadım, Beşiktaşlılar kusura bakmayın, tiyatro seyretti tüm Türkiye, ne diyeyim şimdi hazır ve nazır bekliyorlar, ceza vermek için. Söylenecek şeyler söylendi, bekliyorum bende izliyorum, bu Uğurlu, Yankaya ne olacak" dedi.

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2022- 23:33