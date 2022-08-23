Geçtiğimiz yaz Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a imza atan Mario Balotelli, bu transfer döneminde de adı sıkça başka kulüpler ile anıldı.

İtalyan golcüyle Sion'un ilgilendiği bilinirken, İsviçre temsilcisinin sportif direktörü Barthelemy Constantin, transfer sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Barthelemy, "Transfer dönemi Ağustos ayının sonuna kadar devam ediyor. Ne olduğunu görüyoruz ve takım için en iyileri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Balotelli konusunda netleşen bir şey yok, sorun olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

MURAT SANCAK NE DEMİŞTİ?

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe'yle oynanan maçın ardından Mavi Şimşekler'in başkanı Murat Sancak, Balotelli'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşın gelen soruya, "Normalde sakat. Önümüzdeki hafta oynar. Gidecekse de gitsin canım dünyanın sonu değil. Bir Balotelli gider, başka Balotelli gelir. Dzyuba'yı gitme ihtimaline karşı aldık. Tekliflere açığız. Bende indirim yok, bende pazarlık yok. 4 milyon Euro yatıran herkes alabilir. Bankaya parayı yatıran düdüğü çalar. 4 milyon verdikten sonra yok diyemiyorum zaten, serbest kalma maddesi 4 milyon." cevabını vermişti.