Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Yaroslav Rakitskyi ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz daha önce FC Shakhtar Donetsk ve FK Zenit St. Petersburg formalarını giymiş tecrübeli stoper Yaroslav Rakitskyi ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. İmza törenine Başkanımız Sayın Murat Sancak, Asbaşkanımız Sayın Metin Korkmaz ve görüntülü olarak da Sportif Direktörümüz Sayın Gökhan Göktürk katıldı. Hoş geldin Rakitskyi!" ifadeleri kullanıldı.
TRANSFER HABERİ: Adana Demirspor Yaroslav Rakitskyi'yi kadrosuna kattı
Transfer haberi: Adana Demirspor, Yaroslav Rakitskyi ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 23.07.2022- 17:40
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