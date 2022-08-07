Spor Toto Süper Lig'in ilk hafta maçında Bitexen Giresunspor, evinde Adana Demirspor'u ağırladı. Mücadele 3-2'lik sonuçla mavi-beyazlıların lehine tamamlandı.

Adana Demirspor maçın 23. dakikasında Gökhan İnler'in golü ile 1-0 öne geçti. Golden 5 dakika sonra sahneye Belhanda çıktı. Oyuna sonradan dahil olan Onyekuru ise takımının 82. dakikasında üçüncü golünü atan isim oldu. Çotanaklar'da ise ilk golü 56. dakikada Borja Sainz kaydetti. 90+1. dakikada Rahmetullah farkı bire indirdi ancak sonucu değiştiremedi.

MAÇIN NOTLARI

STAT: Çotanak Stadyumu



HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Volkan Ahmet Narinç, Kutluhan Bilgiç



GOLLER: DK.23 Gökhan İnler, DK. 28 Belhanda, DK. 82 Onyekuru (Adana Demirspor) - DK. 56. Borja Sainz, DK. 90+1 Rahmetullah (Giresunspor)



SARI KARTLAR: Traore, Murat Akpınar (Bitexen Giresunspor) - N'Diaye (Adana Demirspor)