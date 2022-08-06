Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Mario Balotelli'nin İsviçre ekibi Sion ile anlaşma sağladığı iddia edilmişti.
TRANSFER HABERLERİ: Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak son noktayı koydu! Mario Balotelli takımdan ayrılacak mı?
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sezon da iddialı transferler yaparak kadrosunu güçlendirdi. Adana temsilcisinde Mario Balotelli'nin takımdan ayrılacağı ve Sion ile sözleşme imzalayacağı iddia edilirken, başkan Murat Sancak son noktayı koydu. İşte o açıklamalar... | Transfer haberleri
Tecrübeli forvetin transferine dair Sion kulüp başkanı da konuşmuştu.
İsviçre kulübünün başkanı Christian Constantin açıklamasında, "Bu transferin gerçekleşmesi için kulüpler anlaşmalı.