TRANSFER HABERLERİ: Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak son noktayı koydu! Mario Balotelli takımdan ayrılacak mı?

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sezon da iddialı transferler yaparak kadrosunu güçlendirdi. Adana temsilcisinde Mario Balotelli'nin takımdan ayrılacağı ve Sion ile sözleşme imzalayacağı iddia edilirken, başkan Murat Sancak son noktayı koydu. İşte o açıklamalar... | Transfer haberleri

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 06.08.2022- 12:11