Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekibi Adana Demirspor, İtalya kampında hazırlık maçında Napoli ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.
NAPOLI – ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 21:30'da başlayan Napoli – Adana Demirspor maçını A Spor canlı olarak yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui, Anguissa, Demme, Gaetano, Elmas, Politano, Osimhen
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Tayyip Talha, Rodriguez, Ndiaye, Gökhan, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Assombalonga
İşte maçın golleri...