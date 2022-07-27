Napoli – Adana Demirspor canlı İZLE! Napoli – Adana Demirspor şifresiz İZLE! Napoli – Adana Demirspor A Spor İZLE!

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına İtalya’da devam eden Adana Demirspor, hazırlık maçında Napoli ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 27.07.2022- 21:24 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022- 22:52