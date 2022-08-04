Bir dönem Galatasaray forması giyen ve bu sezon Adana Demirspor'a transfer olan Henry Onyekuru, Tivibuspor'a konuştu.
Adana Demirspor'un yıldızı Henry Onyekuru'dan Fenerbahçe ve Fatih Terim sözleri!
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor forması giyen Henry Onyekuru, önemli açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, eski hocası Fatih Terim ve bir başka Süper Lig ekibi olan Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Onyekuru; Fenerbahçe'den Kadıköy galibiyeti ve Fatih Terim'e kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İŞTE ONYEKURU'NUN AÇIKLAMALARI
Galatasaray'a ilk geldiğimde, bana Fenerbahçe'yi 20 senedir yenemediğimizi söylediklerinde inanmadım ve şaşırdım.