Ndiaye, Onyekuru gibi isimleri kadrosuna katan Adana Demirspor, yeni sezon öncesi en kritik provasını Napoli karşısında yapacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor.Peki, Napoli - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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2021-2022 sezonuna transferleri ve performansı ile damga vuran ekiplerden biri olan Adana Demirspor, 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında Napoli ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Napoli - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLI - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Adana Demirspor maçı 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.