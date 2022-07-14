Ali Yavuz Kol Adana Demirspor'da
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Galatasaray'dan Ali Yavuz Kol ile 2+2 yıllık sözleşme imzaladı.
Adana Demirspor Haberleri
Yayın Tarihi: 14.07.2022- 21:32
Adana Demirspor, 21 yaşındaki santrfor Ali Yavuz'u kadrosuna kattı. Galatasaray'dan transfer olan Ali Yavuz daha önce Tarsus İY, Denizlispor ve Keçiörengücü formaları da giydi. Ali Yavuz, U19 Mili Takımı'nda da forma giyiyor. Mavi-lacivertliler transferi sosyal medya hesabından 'Hoş geldin Ali Yavuz Kol' mesajı ile yayınladı.