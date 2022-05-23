Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 7-0 yendi.
Balotelli'nin Göztepe'ye attığı gol geniş yankı uyandırdı! Dünya basını övgüler yağdırdı
Süper Lig'in 38. haftasında Adana Demirspor'u Göztepe'yi 7-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmaya Balotelli damga vurdu. İtalyan yıldız karşılaşmada 5 gol attı. Balotelli'nin rabona vuruş tarzıyla attığı gol dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İşte o haberler...
Mavi-lacivertli takımın gollerinin 5'ini Mario Balotelli kaydetti.
Adana temsilcisi bu sonuçla ligi 55 puanla 9. sırada tamamladı.