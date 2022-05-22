Yunus Akgün'den Adana Demirspor taraftarına veda: "Beni takip etmeye devam edin"

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün, taraftarlarına veda etti. Akgün, "Benim için bu mesajı yazmak oldukça zor ama A'dan Z'ye hepinize çok borçlu olduğumu biliyorum. Burada, bu güzel şehirde ve bu büyük kulüpte geçirdiğim günleri asla unutmayacağım." dedi.

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 23.05.2022- 00:28