Adana Demirspor teknik direktörü Montella'dan Yunus Akgün sözleri! "Galatasaray..."

Galatasaray Adana Demirspor maçı sonrası Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. Montella, "Yunus Akgün'ün önü çok açık. Ancak şöyle dua edebilirim, Galatasaray gelişmesini istiyorsa, bir sene daha kiralasın. Adana Demirspor'a bir sene daha kiralayabilirler. (Gülerek)" dedi.

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 16.05.2022- 23:11