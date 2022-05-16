Yunus Akgün Galatasaray’a karşı oynadığı maçlarda 3 gol attı

Adana Demirspor formasıyla bu sezon fark yaratan Yunus Akgün bu sezon Galatasaray'a karşı her iki maçta da gol kaydettti. Sezon sonunda sarı-kırmızılı takımda dönecek olan Yunus Akgün bu sezon Galatasaray'a 3 gol attı.

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 16.05.2022- 22:25