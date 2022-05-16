Yunus Akgün Galatasaray’a karşı oynadığı maçlarda 3 gol attı
Adana Demirspor formasıyla bu sezon fark yaratan Yunus Akgün bu sezon Galatasaray'a karşı her iki maçta da gol kaydettti. Sezon sonunda sarı-kırmızılı takımda dönecek olan Yunus Akgün bu sezon Galatasaray'a 3 gol attı.
Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 16.05.2022- 22:25
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, mücadelenin 9. dakikasında 1-0 geriye düştü. Adana ekibinin golünü sarı-kırmızılılardan kiralık olarak kadrosuna kattığı Yunus Akgün kaydetti. 21 yaşındaki futbolcu attığı golden sonra sevinmedi. Galatasaraylı taraftarlar da genç futbolcuyu alkışladı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Adana'da oynanan ve Adana Demirspor'un 2-0 kazandığı mücadelede de 2 golü Yunus Akgün atmıştı.
Genç futbolcu attığı bu golle bu sezon 8'i lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere toplam gol sayısını 9'a çıkardı.