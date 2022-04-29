Vincenzo Montella: Giresunspor...

Adana Demirspor Giresunspor deplasmanında sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Maçın ardından Montella konuştu. İtalyan hoca, "İlk maçta da Giresunspor’un performansını beğenmiştim. Çünkü düzenli bir şekilde beraber defans yapabilen bir takım. Bugün de aynısın sergilediler." dedi.

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 30.04.2022- 00:58