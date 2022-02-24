Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, Sabah Gazetesi'ne çarpıcı bir röportaj verdi. Başkan Sancak, Yunus Akgün'den, Mario Balotelli'ye kadar birçok konuda önemli açıklamalar yaptı.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan olay açıklamalar! "Yunus Akgün'e iki tane tokat attım"
Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, flaş bir röportaj verdi. Başkan Sancak, takımın yıldız oyuncularından Yunus Akgün'ün, Galatasaray maçındaki performansına ilişkin çarpıcı bir anekdot anlattı. İşte o çarpıcı açıklamalar... | Son dakika spor haberleri
- 26 yıl sonra gelen bir buluşma. Çıkmak mı zor? Düşmemek mi?
Adana Demirspor 1940'da demiryolu işçilerinin kurduğu bir kulüp. Süper Lig'de olduğu dönemlerde iyi işler de yapmış. Tabi düştükten sonra çıkmak da kolay olmuyor. Çoğu finallerden yarı finallerden dönmüş bir takım. 26 yıl boyunca hiç çıkamadı. Benim dönemimde de 2 sene 1 final oynadık, 1 yarı final oynadık biz de çıkamadık. 3.sene çıktık. Efsane geri döndü demek iddialı olur. Ben şampiyon olduğumuz gün İzmir'de söylemiştim. Önce bir kalıcı olmaya geldik. 26 yıl nasıl çıkamadıysak düşmemeyi de öğrenmemiz lazım.
"BENDEN OYUNCU ALMAK KOLAY DEĞİL"
4-5 futbolcumuza hem yurt içinden hem yurtdışından teklifler vardı. Transfer zamanı çok şanslı olduk. Balotelli'ye bonservis ödemedik. Şu anda 6-7 milyon Euro bonservis verenler var. Diğer taraftan Assambalonga var. Herhalde bunu bırakmaya kalksak 2-3 milyon Euro'da ona da verirler. Samet Akaydın var biliyorsunuz. Tayyip Talha var yurtdışından bir kulüp ciddi şekilde istiyor. Benden oyuncu almak o kadar kolay değil. Bir yabancıya ederini veriyorsan, bu yerli diye vermiyorsan ben müdahale ederim öyle şeylere.