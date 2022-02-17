Adana Demirspor başkanı Murat Sancak'ın cezası belli oldu!
PFDK, Adana Demirspor başkanı Murat Sancak'a Beşiktaş maçının ardından yapmış olduğu açıklamaların ardından 3 ay hak mahrumiyeti ve 113 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.
Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2022- 21:47 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022- 21:58
PFDK, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a 3 ay hak mahrumiyeti ve toplamda 113 bin TL para cezası verdi.
Ayrıca PFDK'nın açıklamasında "Murat Sancak hakkında, müsabaka sonrası medya mensuplarına yapmış olduğu açıklamaları ile ilgili olarak TFF'nin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmış olduğu başvuru sonucunun beklenmesine ve bu nedenle incelemenin devamına karar verilmiştir." denildi.