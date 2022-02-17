Adana Demirspor başkanı Murat Sancak'ın cezası belli oldu!

Adana Demirspor başkanı Murat Sancak'ın cezası belli oldu!

PFDK, Adana Demirspor başkanı Murat Sancak'a Beşiktaş maçının ardından yapmış olduğu açıklamaların ardından 3 ay hak mahrumiyeti ve 113 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2022- 21:47 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022- 21:58