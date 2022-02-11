Süper Lig'de bu sezon adından söz ettiren Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Milliyet'e konuşan Sancak, özellikle Belhanda'yla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte o sözler...
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan flaş Belhanda iddiası! "Galatasaray'ın yeni transferı..."
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, çarpıcı iddialarda bulundu. Sancak, takımın yıldız ismi Younes Belhanda'yla ilgili Galatasaray'ın bu sezonki transferlerinen birinin Faslı oyuncuyu geri çağırdığını söyledi. İşte o sözler...
"G.SARAY'IN YENİ TRANSFERİ BELHANDA'YI ÇAĞIRMIŞ"
Çin'den Belhanda'ya teklif geldi. Rakamı söylesem dudaklarınız uçuklar. Ama futbolcu gitmek istemezse ne yapacaksın. Hatta şöyle söyleyeyim, Galatasaray'ın yeni yapmış olduğu bir transfer Belhanda'yı aramış. Gel burada tekrar beraber oynayalım demiş. Bunlar oluyor.
"DELE ALLI'NIN AĞABEYİ İLE ANLAŞTIK"
Delle Allİ'nin ağabeyi Türkiye'ye geldi. Ağabeyiyle hemen hemen her noktada anlaştık. Eğer Lampard Everton'a giderse kardeşini de oraya götürecekti. Peki dedik olmazsa 1.5 yıllığına bize getirirsin. Lampard, Everton'a gidince orası oldu tabii. Ama sağlık olsun, ileride olur. Böyle bir oyuncuyu Türk sporseverlere seyrettirmek arzumuzdu.