"MANCINI MAÇA GELEBİLİR"

Balotelli gibi yok olma noktasına gelmiş bir oyuncuyu getiriyorsun o oradan milli takıma gidiyor. Hadi bir haber vereyim size. Belki Beşiktaş maçına İtalya milli takım hocası Mancini gelebilir. Bunlar çok önemli. 3-4 kulüp var bizimle işbirliği yapmak isteyen. Manchester City ile çok iyi bir ilişkimiz var. Bunlar güzel şeyler, bunları yapmamız lazım.