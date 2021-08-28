28 Ağustos 2021, Cumartesi

ADANA DEMİRSPOR

Adana Demirspor Marcelo ile anlaşmak üzere! | Son dakika transfer haberleri

İtalyanlar transferi duyurdu! Marcelo Süper Lig’e geliyor
ADANA DEMİRSPOR
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Giriş Tarihi: 28.08.2021

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor transferde durmak bilmiyor. Mavi şimşekler şimdi de bir dönem Beşiktaş forması giyen Marcelo'yu gündemine aldı. İşte transferde yaşanan son detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri...

Adana Demirspor bir dönem Beşiktaş forması giyen Marcelo ile anlaşmaya çok yaklaştı. İtalyan basınında yer alan habere göre Lyon ile yollarını ayıracak olan Brezilyalı savunma oyuncusun Adana Demirspor ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Marcelo'nun adı yaz transfer döneminde Beşiktaş ile anılmıştı.





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