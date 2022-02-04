Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabında yaptığı yayınla çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı! "Dele Alli için anlaşmıştık"
Süper Lig takımlarından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada çarpıcı ifadelerde bulundu. Sancak, İngiltere Premier Lig devi Tottenham'da forma giyen Dele Alli için kulübüyle anlaşma sağladıklarını ancak transferin son anda bozulduğunu söyledi. Sancak, "Bize kiralık vereceklerdi. Hatta abisi Türkiye'ye geldi. Transfer neredeyse bitmişti. Tam o sırada Lampard Everton'a gidince o bizim işi bozdu" dedi.
İngiliz milli futbolcu Dele Alli, Everton'a transfer olmadan önce Tottenham'la anlaştıklarını duyuran Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak çarpıcı ifadeler kullandı.
Murat Sancak, "Dele Alli için Tottenham'la anlaşmıştık. Bize kiralık vereceklerdi. Hatta abisi Türkiye'ye geldi. Transfer neredeyse bitmişti. Tam o sırada Lampard Everton'a gidince o bizim işi bozdu" dedi.