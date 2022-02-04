Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı! "Dele Alli için anlaşmıştık"

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada çarpıcı ifadelerde bulundu. Sancak, İngiltere Premier Lig devi Tottenham'da forma giyen Dele Alli için kulübüyle anlaşma sağladıklarını ancak transferin son anda bozulduğunu söyledi. Sancak, "Bize kiralık vereceklerdi. Hatta abisi Türkiye'ye geldi. Transfer neredeyse bitmişti. Tam o sırada Lampard Everton'a gidince o bizim işi bozdu" dedi.

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 04.02.2022- 12:38