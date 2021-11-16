16 Kasım 2021, Salı
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Fanatik'in derlediği habere göre başarılı orta saha oyuncusuyla menajerler aracılığıyla görüşmeler başladı. Aytaç'ın daha fazla süre almak adına gelen teklifleri değerlendirdiği ifade edilirken, Adana Demirspor oyuncuyla söz kestikten sonra Sarı-Kırmızılı kulüple masaya oturacak. İlk etapta kiralık olarak gerçekleştirilmesi planlanan transferin bonservisle de bitme durumunun olabileceği gelen haberler arasında.
MONTELLA DA İSTİYOR
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Adanalı olan Fatih Terim'in, oyuncu istediklerinde Demirspor'a kolaylık yapması gerektiğini vurgulamıştı. Teknik direktör Montella da Aytaç'ı takımında görmeyi istiyor.
Adana Demirspor Galatasaray'dan Aytaç Kara'yı istiyor!
Süper Lig'e bu sezon yükselen ve yapmış olduğu transferlerle adından szö ettiren Adana Demirspor'da gözler devre arasında takıma katılması planlanan isimlere çevrildi. Buna göre Adana Demirspor'un, Galatasaray'da fazla süre bulamayan Aytaç Kara için girişimlere başlayacağı öğrenildi. İşte detaylar...
Adana Demirspor Milli arada transfer çalışmaları için kolları sıvadı. Özellikle orta sahaya takviye yapmayı planlayan Lacivert-Mavililer, gözünü Galatasaray 'da istediği şansı bulamayan Aytaç Kara'ya dikti.
Fanatik'in derlediği habere göre başarılı orta saha oyuncusuyla menajerler aracılığıyla görüşmeler başladı. Aytaç'ın daha fazla süre almak adına gelen teklifleri değerlendirdiği ifade edilirken, Adana Demirspor oyuncuyla söz kestikten sonra Sarı-Kırmızılı kulüple masaya oturacak. İlk etapta kiralık olarak gerçekleştirilmesi planlanan transferin bonservisle de bitme durumunun olabileceği gelen haberler arasında.
MONTELLA DA İSTİYOR
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Adanalı olan Fatih Terim'in, oyuncu istediklerinde Demirspor'a kolaylık yapması gerektiğini vurgulamıştı. Teknik direktör Montella da Aytaç'ı takımında görmeyi istiyor.
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