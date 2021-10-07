07 Ekim 2021, Perşembe

ADANA DEMİRSPOR

Samet Aybaba itiraf etti! Mario Balotelli...

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'u Süper Lig'e çıkaran Samet Aybaba, ligde alınan kötü sonuçlar sonrası görevinden ayrılmıştı. Tecrübeli teknik adamın, özellikle Belhanda ve Balotelli ile arasının kötü olduğu iddia edilmişti. Aybaba'dan konuyla ilgili açıklama geldi. İşte o sözler...

Samet Aybaba itiraf etti! Mario Balotelli...
ADANA DEMİRSPOR
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Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 Giriş Tarihi: 07.10.2021

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'u Süper Lig'e taşıyan Samet Aybaba, ligin başlarında alınan kötü sonuçlar üzerine görevden alınmıştı. Özellikle Belhanda ve Balotelli ile arasının kötü olduğu konuşulan Samet Aybaba sessizliğini bozdu. İşte Milliyet'e konuşan Aybaba'nın Balotelli sözleri...

Samet Aybaba itiraf etti! Mario Balotelli...

"Bunu biraz tartıştık tabi aramızda. Onun alışkanlıklarından dolayı diyelim. Hayata bakışı, yaşadığı ortam, büyüme şekli diyelim orada biraz sıkıntılı bir süreç yaşamış. O futbola yansımış, çeşitli teknik adamlarla yaşadığı sorunlar var. Sonuçta İtalya 2. Lig takımından aldık biz onu. Söylenildiği gibi dünya yıldızı durumunda almadık. Şimdi böyle olunca başka bir yere kendisini konumlandırmaya çalışıyor ama öyle değil. Emek vererek, çalışarak, işini iyi yaparak oraya gelmesi lazım. "

Samet Aybaba itiraf etti! Mario Balotelli...

"Ben kendisiyle konuştuğumda ona Robinho örneğini vermiştim. Sivas'ı çalıştırırken Robinho geldi bize; bir maçta 42 dakika ısındı Robinho. Yeni gelmişti daha, tam hazır değildi. İkinci yarı onu ısınmaya gönderdim, 42 dakika ısındı. Sonrasında 88'de ya da 89'da oyuna girdi. 2-1 yendik o maçta. Soyunma odasında maçın hatıra fotoğrafı var, en çok sevinen Robinho'ydu. Dünya yıldızı böyle oluyor, karakter çok önemli. Balotelli'yle aramda kişisel hiçbir sorunum olmadı. Başka birinin ben oyun karakterini eleştiririm, kişisel karakteriyle ilgili veya oyuncunun kişisel kaprisleriyle ilgili hiçbir şey yapmam. Bu benim işimle ilgili zaten, ben ondan en iyi performansı nasıl alırımı düşünürüm."

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