25 Ağustos 2021, Çarşamba
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Son dakika transfer haberleri: Adana Demirspor Matias Vargas transferini açıkladı
Son dakika spor haberi: Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, İspanyol kulübü Espanyol'da forma giyen Arjantinli futbolcu Matias Vargas'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Adana Demirspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sezon öncesi birçok yıldızı kadrosuna katan Adana ekibi, son olarak Espanyol takımından 24 yaşındaki Arjantinli oyuncu Vargas'ı transfer etti. Kulübün sosyal medya hesabından transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz Arjantinli sol kanat oyuncusu Matias Vargas ile bir yıllığına kiralık olarak anlaşmıştır. Adana Demirspor'a hoş geldin Matias Vargas" denildi.
Espanyol ile geçtiğimiz sezon 24 maça çıkan Vargas, 898 dakika görev alırken, bir de asist kaydetti.
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