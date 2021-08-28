Samet Aybaba'dan Adana Demirspor - Konyaspor maçı sonrası Balotelli ve Belhanda sözleri

Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ağırladığı Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak ligdeki üçüncü maçından da galibiyet çıkaramayan Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Aybaba, yıldız futbolcu Mario Balotelli'nin oyundan alındıktan sonra yedek kulübesinde gösterdiği tepkiyle ilgili "Oyundan çıkan her oyuncu sinirli olur. Onun dışında hiçbir şey yok." yorumunu yaparken, Younes Belhanda ile ilgili "Belhanda, bizim iyi oyuncumuz. Burada oyuncularımızı tartışacak değiliz, performansını değerlendiririz. Ona biraz daha sorumluluk verdik, o da katkılı olmaya çalışıyor, son derece memnunum. Hiçbir sorunumuz yok." ifadelerini kullandı.

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