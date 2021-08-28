Samet Aybaba'dan Adana Demirspor - Konyaspor maçı sonrası Balotelli ve Belhanda sözleri
Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, yıldız futbolcular Mario Balotelli ve Younes Belhanda ile ilgili konuştu.
Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ağırladığı Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak ligdeki üçüncü maçından da galibiyet çıkaramayan Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Aybaba, yıldız futbolcu Mario Balotelli'nin oyundan alındıktan sonra yedek kulübesinde gösterdiği tepkiyle ilgili "Oyundan çıkan her oyuncu sinirli olur. Onun dışında hiçbir şey yok." yorumunu yaparken, Younes Belhanda ile ilgili "Belhanda, bizim iyi oyuncumuz. Burada oyuncularımızı tartışacak değiliz, performansını değerlendiririz. Ona biraz daha sorumluluk verdik, o da katkılı olmaya çalışıyor, son derece memnunum. Hiçbir sorunumuz yok." ifadelerini kullandı.
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