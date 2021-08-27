27 Ağustos 2021, Cuma
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Mario Balotelli Adana Demirspor - Konyaspor maçında çılgına döndü! Oyundan alındıktan sonra...
Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayan Adana Demirspor'da Mario Balotelli maça damga vurdu. Mücadelenin 56. dakikasında oyundan alınan yıldız futbolcu, yedek kulübesinde çılgına döndü. İşte detaylar...
Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor ile Konyaspor, karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maça Akdeniz ekibinin İtalyan yıldızı Mario Balotelli damgasını vurdu.
Mücadelenin 56. dakikasında oyundan alınan ve yerini Ezeh'e bırakan golcü oyuncu, yedek kulübesinde çılgına döndü. Kulübede oldukça sinirli olduğu gözlenen ve takım arkadaşına vuran Balotelli, daha sonra soyunma odasının yolunu tuttu.
İşte o anlar:
(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)
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