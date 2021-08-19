20 Ağustos 2021, Cuma

ADANA DEMİRSPOR

Adana Demirspor Tayyip Talha Sanuç ve Sinan Kurt'la sözleşme yeniledi!

Adana Demirspor’da 2 imza birden!
ADANA DEMİRSPOR
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Giriş Tarihi: 19.08.2021

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Tayyip Talha Sanuç'la 2025'e kadar ve Sinan Kurt'la 2024'e kadar yeni sözleşme imzaladığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, 2 oyuncusunun sözleşmesini uzattı.

Adana temsilcisi, stoper Tayyip Talha Sanuç'la 2025 sezonu sonuna kadar, orta saha oyuncusu Sinan Kurt'la ise 2024 sezonunun sonuna kadar mukavele yenilendiğini açıkladı.

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