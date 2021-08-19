Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, 2 oyuncusunun sözleşmesini uzattı.

Adana temsilcisi, stoper Tayyip Talha Sanuç'la 2025 sezonu sonuna kadar, orta saha oyuncusu Sinan Kurt'la ise 2024 sezonunun sonuna kadar mukavele yenilendiğini açıkladı.

DİĞER

ADANA DEMİRSPOR HABERLERİ