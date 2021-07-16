16 Temmuz 2021, Cuma

ADANA DEMİRSPOR

Son dakika spor haberi: Adana Demirspor Bolu'daki kampını tamamladı!

Adana Demirspor Bolu'daki kampını tamamladı!
ADANA DEMİRSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 Giriş Tarihi: 16.07.2021

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor, Bolu'daki kampının ilk etabını tamamladı. Mavi-lacivertliler, 2 günlük izinin ardından ikinci etap kampını da Bolu'da sürdürecek. | Son dakika spor haberleri

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi sabah saatlerinde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde antrenman yaptı.

Antrenmanla ilk etap kampını tamamlayan mavi-lacivertliler, 2 günlük izinin ardından ikinci etap kampına da Bolu'da devam edecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ADANA DEMİRSPOR HABERLERİ
Svensson'dan Fenerbahçe sözleri Svensson'dan Fenerbahçe sözleri
Adana Demirspor'dan 2 bomba daha! Yıldız oyuncularla anlaşma sağlandı Adana Demirspor'dan 2 bomba daha! Yıldız oyuncularla anlaşma sağlandı
Mario Balotelli: Normal bir insanım Mario Balotelli: Normal bir insanım
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör