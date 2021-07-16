Son dakika spor haberi: Adana Demirspor Bolu'daki kampını tamamladı!

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor, Bolu'daki kampının ilk etabını tamamladı. Mavi-lacivertliler, 2 günlük izinin ardından ikinci etap kampını da Bolu'da sürdürecek. | Son dakika spor haberleri

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi sabah saatlerinde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde antrenman yaptı.

Antrenmanla ilk etap kampını tamamlayan mavi-lacivertliler, 2 günlük izinin ardından ikinci etap kampına da Bolu'da devam edecek.

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