16 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Adana Demirspor Bolu'daki kampını tamamladı!
Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor, Bolu'daki kampının ilk etabını tamamladı. Mavi-lacivertliler, 2 günlük izinin ardından ikinci etap kampını da Bolu'da sürdürecek. | Son dakika spor haberleri
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi sabah saatlerinde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde antrenman yaptı.
Antrenmanla ilk etap kampını tamamlayan mavi-lacivertliler, 2 günlük izinin ardından ikinci etap kampına da Bolu'da devam edecek.
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