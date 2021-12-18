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Alanyaspor - Adana Demirspor maçı | CANLI

Alanyaspor - Adana Demirspor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 Giriş Tarihi: 18.12.2021

Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadeleden iki taraf da 3 puanla ayrılmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ALANYASPOR - ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER:

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur, Umut, Fatih, Efecan, Novais, Davidson, Diedhiou

Adana Demirspor: Muric, Kaan, Tayyip, Samet, Svensson, Stambouli, Gökhan, Vargas, Bjarnason, Yunus, Balotelli

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