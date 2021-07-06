06 Temmuz 2021, Salı

ADANA DEMİRSPOR

Adana Demirspor Mario Balotelli transferini bitiriyor! İşte Türkiye'ye geliş tarihi

Adana Demirspor Balotelli transferini bitiriyor! İşte Türkiye'ye geliş tarihi
ADANA DEMİRSPOR
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Giriş Tarihi: 06.07.2021

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, Younes Belhanda transferinden sonra bir bombayı daha patlatıyor. Adana temsilcisinin başkanı Murat Sancak, A Spor'a yaptığı açıklamada Mario Balotelli ile yüzde 85 oranında anlaştıklarını açıklamıştı. İtalyan gazeteci Di Marzi, yıldız forvetin Türkiye'ye geliş tarihini açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, Mario Balotelli transferinde geri sayıma geçti. Mavi-lacivertli kulübün başkanı Murat Sancak, dünyaca ünlü İtalyan golcüyle anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

Balotelli konusunda Adana Demirspor taraftarlarını heyecanlandıran bir açıklama daha geldi. Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, yıldız ismin Türkiye'ye geliş tarihini duyurdu.

Di Marzio, kendi resmi sitesinden yayınladığı haberinde, Balotelli'nin 7 Temmuz Çarşamba günü Türkiye'ye geleceğini ve Adana Demirspor'la son görüşmeleri gerçekleştireceğini yazdı.

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