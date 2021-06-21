21 Haziran 2021, Pazartesi

ADANA DEMİRSPOR

Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan Carlos Bacca ve Mario Balotelli açıklaması!

Samet Aybaba'dan Bacca ve Balotelli yorumu!
ADANA DEMİRSPOR
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Giriş Tarihi: 21.06.2021

Spor Toto 'in yeni ekibi 'da transfer çalışmaları sürüyor. Deneyimli teknik adam Samet , kulübün transfer çalışmalarıyla ilgili soruyu yanıtladı. Aybaba, Carlos ve Mario  ile ilgili olarak, "Kulübümüzün çalışmaları var" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Yayıncı kuruluş 'a konuşan Teknik Direktörü Samet " ve ile ilgili kulübümüzün çalışmaları var" ifadelerini kullandı.

Kulübün transfer çalışmalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Aybaba "Birçok oyuncuyla temasımız var. Yönetime listeye verdik. Zorlanıyorlar, transferler kolay değil. Önümüzdeki hafta içinde 4-5 transfer bitme noktasına gelecek. 'ndan da 1-2 futbolcu var. Fiyatlar yüksek, belki turnuvadan sonra düşebilir" dedi.

26 yıl sonra 'e yükselen Adana Demirspor, dış transferde 'dan kaleci 'ı renklerine bağlamıştı.

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