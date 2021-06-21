Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan Carlos Bacca ve Mario Balotelli açıklaması!
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Deneyimli teknik adam Samet Aybaba, kulübün transfer çalışmalarıyla ilgili soruyu yanıtladı. Aybaba, Carlos Bacca ve Mario Balotelli ile ilgili olarak, "Kulübümüzün çalışmaları var" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Yayıncı kuruluş Beinsports'a konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba "Bacca ve Balotelli ile ilgili kulübümüzün çalışmaları var" ifadelerini kullandı.
Kulübün transfer çalışmalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Aybaba "Birçok oyuncuyla temasımız var. Yönetime listeye verdik. Zorlanıyorlar, transferler kolay değil. Önümüzdeki hafta içinde 4-5 transfer bitme noktasına gelecek. Avrupa Şampiyonası'ndan da 1-2 futbolcu var. Fiyatlar yüksek, belki turnuvadan sonra düşebilir" dedi.
26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, dış transferde Antalyaspor'dan kaleci Ferhat Kaplan'ı renklerine bağlamıştı.
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